Nyt toilet på Agger Tange

AGGER TANGE: Inden sommeren for alvor går på hæld kan de besøgende på Agger Tange se frem til en permanent løsning på et årelangt toiletproblem.

Bestyrelsen for Nationalpark Thy har besluttet at bruge 400.000 kroner til at opføre en ny toiletbygning ved p-pladsen på Lange Mole Vej. Den skal afløse sidste års midlertidige toiletløsning - og genskabe tidligere mere permanente toiletforhold på stedet.

Der har tidligere stået en toiletbygning ved p-pladsen, men den blev fjernet for et par år siden.

Den nye og permanente bygning får solpaneler på taget og nedsivningsanlæg og repræsenterer en bedre løsning end hidtil.

- Vi regner med, at bygningen opføres sidst på sommeren. Den skal stå på et sted, som er underlagt en række frednings- og beskyttelsesbestemmelser, så det har taget tid at få planerne godkendt - og så er der også otte ugers leveringstid på bygningen, siger Torben Juul-Olsen, formand for nationalparkens bestyrelse.

Nationalparken har desuden indgået en aftale med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune som sikre, at de begge bidrager økonomisk til den fremtidige drift af bygningen. I foråret 2019 regner nationalparken med at opføre et fugleskjul i en lille bevoksning ved Lange Mole Vej på Agger Tange.

- Også her udfordrer vi frednings- og beskyttelsesbestemmelser, men satser på, at skjulet opføres næste år. Det giver mulighed for at søge midler udefra, siger bestyrelsesformanden