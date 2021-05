Nyt tunfiskeri fra Skagen: Søger lystfiskere der vil fange de gigantiske fisk

SKAGEN:De forgående fire år har Skagen været hjemhavn for fiskeri efter tun, der mærkes i et forskningsprojekt. Det skal forsøge at give svar på, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til de danske farvande.

Og nu søger DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer på Danmarks Tekniske Universitet - lystfiskere, der vil hjælpe med til at fange tun.

Den blåfinnede tun har været forsvundet fra Danmark siden 1960'erne, men i 2016 fangede en lystfisker - ulovligt - en blåfinnet tun ud for Skagen, og siden har DTU Aqua med hjælp fra lystfiskere hvert år i sensommeren forsøgt at fange tun for at mærke fiskene med elektroniske sendere.

Der plejer normalt at være knap 500 lystfiskere i 75 både i Skagen, der hjælper forskerne med at fange de store tun, der normalt måler cirka tre meter og vejer op mod 400 kilo.

I år vil fiskeriet stå på i 14 dage fra 21. august til 5. september.

Der fiskes normalt i områder, der ligger omkring to timers sejlads fra Skagen, og det kræver gode vejrforhold og rolig vind, før der kan sejles ud i de forholdsvis små både.

Tunen er normalt ulovlig at fiske efter i danske farvande, men projektet har fået en dispensation til i forskningsmæssig øjemed at fange, mærke og genudsætte de blåfinnet tun.

Fiskeriet er attraktivt for mange lystfiskere - nogle betaler flere 100.000 kroner for at fiske efter tun i udlandet. Men der stilles også høje krav til de, der ønsker at deltage i fiskeriet fra Skagen.

Krav for at komme med i tunfiskeriet fra Skagen BÅDEN Skal være udstyret med AIS (både modtager og sender) God VHS radio Diverse livredningsudstyr. BESÆTNING Skal have erfaring med C/R big game fiskeri (200+ kg, gerne tun). Alle fiskere skal have gyldigt fisketegn. Man skal som minimum være 3 mand i båden GREJ Der skal anvendes minimum 80 lbs hjul, 130 lbs line og 180 lbs forfang. Der må kun anvendes cirkelkroge Gaffen skal være kraftig nok til at håndtere en meget stor tun GENERELT Projektet foregår med udgangspunkt fra Skagen Havn. Fiskeriet foregår på Skagerrak, så der kan være store bølger, der er mange deltagere og tunene skal fightes så kort tid som muligt og genudsættes i live efter mærkning. Deltagelse er minimum en uge i træk. At man opfylder kravene garantere IKKE at man er med. Kilde: DTU Aqua VIS MERE

Dataoplysningerne, der indsamles fra de mærkede tun, skal forskerne bruge til at fastslå, hvorfor de blåfinnede tun er vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær, hvad man kan gøre for at bevare bestanden samt afgøre om der på sigt kan drives fiskeri efter tun i Danmark.

Udover fiskeriet nord for Skagen, blev der sidste år også fanget tun ud for Gilleleje i Nordsjælland. Her var det også DTU, der havde organiseret fiskeriet. Herudover var der meldinger om observationer af blåfinnede tun i Øresund, der blev et turistmål for mange lystsejlere.

Har man lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, skal man kontakte professor ed DTU Aqua Kim Aarestrup, inden den 15. juni klokken 17.