Nyt udspil straffer tusinder for at gå tidligt på pension

PRIVATØKONOMI: Det kan blive dyrt for tusinder af danskere, hvis regeringen forringer muligheden for at trække sig delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionisttilværelsen.

Sådan lyder meldingen fra to af landets store pensionskasser som en reaktion på regeringens forslag til en pensionsreform, som der forhandles om i øjeblikket.

Det skriver Finans.

I dag kan danskerne nemlig benytte en såkaldt delpensionsordning, hvor de går på nedsat tid. Ordningen finansieres af deres egne opsparede pensionsmidler.

Det er den, som regeringen ifølge pensionskasserne er i fuld gang med at ødelægge. Det kan tvinge flere til helt at forlade arbejdsmarkedet og ende på offentlig forsørgelse, lyder vurderingen.

- Regeringen lægger op til at forringe den nuværende delpensionsordning på en måde, så den de facto forsvinder. I dag er det eksempelvis muligt at få delpension fem år før folkepensionsalderen.

Det siger Annie Kristensen, medlemschef i Pædagogernes Pension, til Finans.

- Det betyder, at man kan arbejde 25 timer om ugen og lade ens arbejdsmarkedspension spæde til for at dække løntabet. Det vil ikke kunne lade sig gøre i fremtiden, siger hun.

Regeringen vil begrænse muligheden for at få delpension fra de nuværende fem år til tre år.

Derudover vil lønmodtagere på nedsat tid ikke få adgang til den nye, modregningsfri aldersopsparing, som regeringen vil indføre for at tage hånd om den såkaldte samspilsproblematik.

Den betyder, at det i dag reelt ikke kan betale sig for en lang række lønmodtagere at spare op til alderdommen. Det skyldes, at de i så fald modregnes i folkepensionen.

Samme melding kommer fra Pensam, der er pensionskasse for blandt andre social- og sundhedsassistenter.

- Vores medlemmer har to en halv gange flere førtidspensionstilkendelser end andre faggrupper, og jeg frygter, at dette tal vil stige, hvis man fjerner muligheden for at gå på delpension, for når man på denne måde forringer ordningen, er det et spørgsmål om enten-eller. Enten er man på arbejdsmarkedet, eller også er man ikke. Der er intet derimellem, siger Torsten Fels, administrerende direktør i Pensam.

/ritzau/