Nyt våben til politiet: UV-lys i kamp mod indbrud

NORDJYLLAND: De nordjyske politibetjente får i den kommende uge et nyt kort på hånden i kampen for at afsløre indbrudstyve og ikke mindst at få de stjålne genstande tilbage til de retmæssige ejere.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

"Våbnet", der fra næste uge ligger i bagagerummet på alle patruljevogne i Nordjyllands Politi, er en kuffert udstyret med kraftigt ultraviolet lys.

- UV-lyset kan patruljen benytte til at belyse formodede tyvekoster, der er kommet i patruljens besiddelse. Og hvis en borger forinden har mærket sine ejendele med den såkaldte DNA-mærkning, så kan politifolkene faktisk nemt og hurtigt afgøre, hvor de formodet stjålne genstande stammer fra, oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov i pressemeddelelsen.

Unikt sporstof

DNA-mærkning foregår ved, at borgerne påfører deres ejendele et særligt og helt unikt UV-sporstof, der efterfølgende registreres i en database.

Når politiet så belyser en genstand påført sporstoffet, så kan man hurtigt - via DNA-koden - finde ud af, hvem der er rette ejer af den stjålne genstand.

Skilter man med DNA-mærkning, kan det være et effektivt værn mod indbrud, fordi mærkningen øger risikoen for gerningsmanden, viser undersøgelser - ligesom borgerne nemt kan få deres ejendele tilbage. En undersøgelse foretaget af Aarhus Kommune og Østjyllands Politi i 2016 viste i hvert fald et fald i indbrud med 25 procent for de husstande, der anvendte DNA-mærkning - og skiltede med det.

UV-lyset er også et stærkt kort i efterforskningen

- Mærk jeres sager

Og derfor lyder opfordringen fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, at borgerne DNA-mærker deres effekter.

- UV-lys vil give os et stærkt kort i efterforskningen, når vi kan fastslå, hvor en given effekt, som vi beslaglægger, stammer fra - men det forudsætter naturligvis, at borgerne tager mærkningen til sig og rent faktisk påfører det deres ejendele, siger Anders Uhrskov.

Når man har DNA-mærket sine ejendele, skal man huske at registrere sig, ligesom man skal sætte advarselsmærket om DNA-mærkning op derhjemme.