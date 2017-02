BRØNDERSLEV: Der er i øjeblikket forandringer under opsejling i bybilledet foran den nye af Brønderslev Hallerne. Der var en bane med udendørs fitness-redskaber, som er blevet midlertidigt pillet ned, og i stedet er det planen, at der skal skyde et helt nyt vandrerhjem op samme sted.

Det ny vandrerhjem skal afløse det gamle, som gemmer sig under tribunen ved den gamle stadiongrund.

- Vi er nødt til at følge med alle andre. Der ligger nye vandrerhjem lige rundt omkring, som sælger de samme ting som os. Vi er nødt til at følge med, ellers bliver vi kørt bagud. Det betyder noget, at de har et ordentligt sted at bo, fortæller halinspektør Christian Brønden.

Med det ny byggeri får Brønderslev Hallerne en kraftig opgradering af, hvad de kan tilbyde deres vandrehjemsgæster.

Gæsterne på vandrerhjemmet er typisk sportsfolk eller folk, der kommer og arbejder i området.

- Vi har masser af træningslejre, og der er mange håndværkere her, fortæller Christian Brønden.

Træningslejrene er både for svømmere, der bruger Brønderslev Svømmehal, og diverse boldspil, som hallen har alle rammer til, og de ligger typisk i weekender og ferier. Håndværkerne bor typisk på vandrerhjemmet i hverdagene.

Til sammen udgør gæsterne på vandrerhjemmet en af Brønderslev Hallernes indtægter.

- De her træningslejre er en stor del af vores indtægter, siger Christian Brønden.

Og det kommer mange - godt 5000 personer om året.

- De kommer fra hele landet og fra Norge og Sverige. Vi har også håndværkere fra Polen og Rumænien, fortæller Christian Brønden.

Panoramaudsigt

Det ny vandrerhjem bliver næsten kvadratisk og med et hjørne med panoramavindue med udsigt ud mod Rhododendronparken, som bliver køkken, tæt forbundet med et fællesrum, som skal være i midten af bygningen.

- Der bliver alt i av-udstyr, vi regner med, at vi kan sælge det til internatkurser, fortæller Christian Brønden.

Rundt langs siderne bliver der værelser til seks-syv personer, og der er også nogen, der både kan indrettes til to eller fire personer.

I alt bliver der plads til 62 personer.

Gammel tribune rives ned

Tribunen, som det gamle vandrerhjem er bygget ind under, har ikke været i brug meget længe. Der har ikke været spillet fodboldkampe på Stadiongrunden i årtier, den slags foregår nu om dage på BI’s anlæg, og tribunen er i forfalden stand.

Den tilhører kommunen, og Brønderslev Hallernes lejekontrakt udløber om få år, og Brønderslev Hallerne er ikke interesserede i at forlænge.

Så på den måde blev det også aktuelt med en ny bygning.

Byggeriet står i omtrent 6,5 mio. kroner, som Brønderslev Hallerne låner sig til, samtidig med at man søger fonde. Det er Svend Aage Christiansen, der udfører byggearbejdet.

Vandrerhjemmet bliver på 500 kvadratmeter, og der er plads til, at man kan bygge ud.

Det ventes, at byggeriet kan tages i brug til efteråret.