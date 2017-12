Nytårsfest i Berlin får "safe zones" til kvinder

TYSKLAND: Arrangørerne bag nytårsfesten ved Brandenburger Tor i Berlin opretter sikkerhedszoner, hvor kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb eller er blevet chikaneret, kan få hjælp.

Det skriver britiske BBC.

Den øgede sikkerhed sker på grund af en stigende bekymring over seksuelle overgreb.

For to år siden blev hundredvis af kvinder udsat for overgreb og røverier til en nytårsfest i Köln, og det er en bekymring for en gentagelse, der får arrangørerne til at øge sikkerheden.

Politiet i Berlin opfordrer også kvinder til at søge hjælp, hvis de føler sig truet og anbefaler, at kvinder kun bør bære små tasker uden værdier.

