Løbsledelsen fristede med en rute med udsigt over Limfjorden til både Aalborg og Nibe, men desværre lå tågen tungt over land søndag formiddag, hvor 200 tilmeldte løbere var klar til at løbe en rute i afvekslende terræn, ad snoede stier. Der kunne vælges mellem 5,3 kilometer, en kvartmaraton samt 15,8 kilometer eller en halvmaraton, så der var udfordringer for alle.

ROFL står for Running - Outdoor - Fitness - Laughing og formålet er at skabe et løbefællesskab i Jammerbugt. Lars Jørgensen er idrætskonsulent for DGI Nordjylland, og han var med til at sende løberne af sted denne råkolde dag med minusgrader.

- Der er masser af løb om sommeren, men vi arrangerer fem unikke trailløb om vinteren - fra Rebild til Blokhus - alle er skovløb og til billige priser. Formålet er at holde sig i gang, også om vinteren, siger Lars Jørgensen.

De fleste, der er mødt op til løbet i Kokkedal, er i alderen 30+, og blandt dem er Majbritt Krogshave fra Gjøl med familie. Hun har nemlig givet bror og svigerinde, Nikolaj og Anette Hermansen, løbeturen i julegave.

- Måske er det en hadegave, for jeg har først nu fundet ud af, at terrænet er meget bakket og ujævnt, siger Nikolaj Hermansen, som har sat sig det mål bare at komme ind, før løbsteltet bliver pakket sammen. Han har nu planlagt at løbe ruten fire gange, så helt gal er formen nok ikke.

- Hun kan bare vente og se, hvad hun får i julegave af mig næste år, siger Nikolaj Hermansen spøgefuldt.

Vennerne Jørn Poulsen og Jesper Aagesen er mødt op i ens blå træningsjakker. De startede med at løbe i klubben i sommer.

- Jeg kunne ikke engang løbe 400 meter til at starte med, og i dag skal jeg løbe 5,3 kilometer på en rute, der går op og ned, det skal nok komme til at kunne mærkes i ben og lår, siger en lidt nervøs Jesper Aagesen.

Nerverne fejler ikke noget hos Nicolaj Johansen, som tjekker sit løbeur flere gange før starten. Han træner 10-15 kilometer tre gange om ugen året rundt og stiller som den eneste op i bare ben til en halvmaraton.

- Jeg skal nok få varmen og går efter at få en tid på en time og 45 minutter og at være blandt de 10 bedste, siger Nicolaj Johansson målbevidst. Da han kommer i mål, viser løbeuret 1.45.31, og han er den tredje hurtigste.

- Jeg havde et rigtigt godt løb, og jeg frøs slet ikke benene, kunne Nicolaj Johansson tilfreds fortælle efter løbet.

De hurtigste på de fire ruter var: 5,3 km Lars Rasmussen, 10,6 km Jonas Stoltze, 15,8 km Torben Elgaard og 21,1 km Mads E. Klinksgaard.