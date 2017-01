AALBORG: Den nye skøjtebane, der er afsat penge til i årets budget, kan blive placeret helt centralt på Nytorv ved siden af Salling.

Nu arbejdes der nemlig på to mulige placeringer for skøjtebanen, der skal afløse den eksisterende.

- Vi har med embedsmænd og eksperter diskuteret os frem til, at der én muligvis to oplagte positioner at placere en skøjtebane i Aalborg, siger rådmand for sundhed og kultur, Mads Duedahl (V)

Den ene mulighed går på at fastholde den nuværende placering på C. W. Obels Plads.

- Den ligger rigtig godt i forhold til både julemarked og byliv, men den har et naturligt hæld. Vi skal i hvert fald tænke det hæld ind i konstruktionen af skøjte- banen, for der er ikke meget ved at købe en ny skøjtebane, og der stadig ligger en halv meter vand i den ene ende.

Den anden mulighed er på Nytorv mellem Salling og den tidligere NORDJYSKE bygning på Nytorv 7, hvor bl.a. Ankestyrelsen i dag har hjemme.

Den mulighed har tæt sammenhæng med en ny kommende midtbyplan.

- Spørgsmålet er, hvad der bliver af muligheder i fremtidens byrum omkring Nytorv, hvor skal busserne køre i midtbyen fremover, skal de stadig køre over Nytorv, eller skal de ikke det, siger rådmanden.

I morgen skal udvalget for sundhed og kultur og by og landskab have et fælles møde, hvor bl.a. den fremtidige anvendelse af Nytorv skal diskuteres.

To andre placeringer - Gabels Torv og Budolfi Plads - er siet til placering af skøjtebanen. Her er der for lidt plads vurderes det.