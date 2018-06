Nyttehaver skaber god flygtningeintegration

GULDAGER: Der var masser af smil og varm gensynsglæde med kærlige omfavnelser blandt mange af de fremmødte gæster til åbent hus arrangementet søndag eftermiddag hos ægteparret Birgit og Henrik Bønlykke på Guldagergård vest for Nørager.

Anledningen var en mulighed for alle interesserede til at se de 4H nyttehaver, som flygtningefamilier i Nørager og nærmeste omegn har fået lov at anlægge og dyrke på noget af ægteparrets jord.

- Det er efterhånden snart fem år siden, vi fandt på at etablere haverne, fordi vi kunne se, at mange af flygtningefamilierne kedede sig. I øjeblikket er der familier fra både Congo, Eritrea, Syrien og Iran, der dyrker grøntsager i haverne, fortæller Henrik Bønlykke, mens han som guide stolt viser grupper af dagens gæster rundt i haveanlægget.

Glad for egen nyttehave

Blandt dagens gæster er også de fleste af flygtningefamilierne med egen køkkenhave på Guldagergård.

Blandt disse er syriske Alaiddin Sahtout og hans hustru Rehan og deres datter Ruaida på to et halvt år.

- Vi har haven sammen med mine to ældre brødre og deres familier, som også bor i Nørager, og vi er meget glade for den, fortæller han, mens datteren er meget optaget af en kanin i et græsbur på gårdspladsen.

Også eksotiske grøntsager

Ifølge Henrik Bønlykke dyrker flygtningefamilierne også traditionelle grøntsager fra deres hjemlande.

- Blandt andet har en iransk mor via familiemedlemmer fået tilsendt frø at en speciel, meget velsmagende ærteplante, der i udseende minder meget om en dansk hestebønne, forklarer han.

Tirsdag aften og lørdag eftermiddag står han og hustruen Birgit klar til at vejlede og hjælpe flygtningefamilierne med deres køkkenhaver.

Som gæst er det tydeligt at se, at kontakten efterhånden har udviklet sig til tætte familiære venskaber, hvor flygtningebørnene færdes hjemmevant i stuen og den store have.

Senere på eftermiddagen kommer en familie fra Congo med bilens bagagerum fyldt med spændende hjemmelavet mad, som indgår i aftenfesten på Guldagergård med op til 60 deltagere.