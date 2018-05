O.W. Bunker-chef i retten: Her er dommen

AALBORG: Dommen er faldet i sagen mod den tidligere chef for O.W. Bunkers datterselskab i Singapore, Dynamic Oil Trading (DOT), Lars Møller.

Han er onsdag idømt halvandet års fængsel ved byretten i Aalborg.

Samtidig bliver han frakendt retten til at lede et selskab og skal dække sagens omkostninger.

Lars Møller er ikke dømt for mandatsvig (paragraf 280 i straffeloven), som Anklagemyndigheden ellers havde krævet, fordi han ikke havde til hensigt at berige sig selv eller andre.

Derimod er han blevet dømt efter en mildere paragraf i straffeloven, som handler om at skade O.W. Bunkers formue (paragraf 299 i straffeloven).

Set på den baggrund må dagens dom vurderes som en halv sejr for både Lars Møllers forsvarere og anklagemyndigheden, som havde krævet Lars Møller idømt ikke under fem års ubetinget fængsel.

Lægger vægt på e-mail

Byretten har ved sin afgørelse især lagt vægt på, at Lars Møller i efteråret 2013 og begyndelsen af 2014 fik flere bekymrede e-mail fra en medarbejder om, at der forelå flere handler med en storkunde i Singapore, som ikke blev bogført, og at der blev opbygget en stor ubevilget kredit hos denne kunde.

Retten har også lagt vægt på, at Lars Møller i november 2014, da O.W. Bunker var ved at bryde sammen, på et møde i hovedkvarteret i Nørresundby erkendte, at der var store ubogførte gældsposter i DOT.

Derimod har retten ikke lagt vægt på forsvarernes argument, at hovedkontoret i Nørresundby vidste, at kunden opbyggede en stor gæld til DOT.

Lars Møller rådede nemlig ikke over nogen kreditramme, han kunne bruge over for kunden, og kreditten blev derfor etableret i Nørresundby.

Derfor måtte ledelsen i Danmark have været vidende om, at storkundens ubetalte regninger i Singapore hobede sig op.

Den eneste straffesag efter konkurs

Tiltalen mod Lars Møller blev rejst i juli 2017.

Bagmandspolitiet (SØIK) har tidligere sigtet flere personer fra O.W. Bunkers topledelse for lovovertrædelser i forbindelse med konkursen i DOT.

Disse sager er dog alle blevet henlagt.

Bagmandspolitiet har også efterforsket andre aspekter af O.W. Bunker-koncernens sammenbrud, men også disse sager er blevet henlagt.

Tiltalen mod Lars Møller er derfor den eneste straffesag i kølvandet på den største konkurs i Nordjyllands historie.

En anke af byrettens dom til landsretten skal ske inden 14 dage.

