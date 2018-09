Tårevædet datter siger McCains USA altid var stort

Som var han en stor statsleder, der er gået bort, blev den afdøde republikanske senator John McCain lørdag mindet ved en kirkehøjtidelighed i Washington.

I kirkerummet i National Cathedral var det meste af toppen af det politiske liv i USA samlet.

Det stærkeste øjeblik kom, da McCains datter, Megan, i en en tårevædet tale mindede om hans storhed som krigshelt, politiker og hendes helt egen kærlige far. Det blev fulgt af et svidende svirp mod USA's præsident, Donald Trump og hans slogan "Make America Great Again"

- John McCains Amerika behøver ikke at blive gjort stort igen, for Amerika var altid stort, sagde hun.

Blandt talerne var den tidligere demokratiske præsident og modstander ved præsidentvalget i 2008, Barack Obama. Han fortalte, at den kræftramte McCain til hans overraskelse ringede til ham tidligere i år og bad ham om at tale ved begravelsesceremonien for ham.

- John og jeg tvivlede aldrig på hinandens oprigtighed, fortalte han McCains sørgende familie og de mange politiske venner og modstandere.

Han mindedes McCains mere end fem år som krigsfange i Vietnam, som gjorde ham delvis invalid.

Den afdøde 81-årige senator, der døde af kræft i hjernen, var "en usædvanlig mand", en kriger og en patriot, mente Obama.

- Han gjorde os til bedre præsidenter, sagde han på vegne af sig selv og den ligeledes fremmødte George W. Bush, som begge stod i vejen for McCains forsøg på at blive USA's præsident i 2000 og 2008.

Men en person var i særdeleshed fraværende. McCain havde udtrykkeligt frabedt sig, at den republikanske præsident Trump, skulle møde op.

McCain lagde inden sin død ikke skjule på, at han opfattede Trump som en person, der splitter USA.

Så mens Obama, George W. Bush, hans mangeårige ven senator Joe Lieberman og tidligere udenrigsminister Henry Kissinger talte, så tog Trump ifølge nyhedsbureauet AP afsted til en golfbane i Virginia for at spille golf.

Datteren Meghan McCain mindede i en tårevædet tale sin far som en mand af storhed og sendte en bitter kommentar til præsident Trump.

- Vi er samlet her for for at sørge over en stor amerikaners død. Den ægte ting, ikke bare billig snak fra mænd, som aldrig ville kunne nærme sig de ofre, han så villigt gav.

- Heller ikke den opportunistiske tilgang fra dem, som levede et liv i velbehag og med privilegier, mens hans led og tjente, sagde hun i sin tale.

Trump-familien var repræsenteret ved højtideligheden af datteren Ivanka og hendes mand, Jared Kushner.

