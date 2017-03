WASHINGTON DC: Barack og Michelle Obama, det tidligere førstepar i USA, har underskrevet en rekordstor bogaftale med forlaget Penguin Random House.

Det skriver Financial Times.

De to får 60 millioner dollar for at nedfælde deres erindringer, hvilket svarer til omkring 422 millioner danske kroner.

- Selskabet har erhvervet verdensomspændende rettigheder på to bøger. De skal skrives af henholdsvis præsident Obama og fru Obama, skriver Penguin Random House i en pressemeddelelse.

Summen på 60 millioner dollar er den højeste nogensinde for en præsident eller et præsidentpars erindringer fra Det Hvide Hus, skriver Financial Times.

/ritzau/AFP