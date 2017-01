USA: USA’s præsident, Barack Obama, har på en af sine sidste dage på kontoret valgt at barbere straffen gevaldigt ned for Chelsea Manning, der i 2009 lækkede fortrolige oplysninger om USA’s krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Det skriver The New York Times.

Samtidig har præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters afkortet straffen for 208 andre fanger. 64 er blevet benådet.

Manning blev dømt som mand og fik 35 års fængsel. Dagen efter bekendte han sig som transkønnet kvinde.

Hendes tilhængere har tidligere kritiseret, at hun afsoner under barske forhold i et fængsel for mandlige indsatte. Hun har også to selvmordsforsøg bag sig.

Det er den amerikanske forfatning, som giver den amerikanske præsident retten til at benåde og afkorte straffe.

Chelsea Manning skulle ifølge sin dom sidde i fængsel frem til 2045. Efter planen bliver hun nu løsladt 17. maj i år. Dermed vil hun samlet have siddet fængslet i otte år.

Den tidligere soldat blev ved en militærdomstol i 2013 dømt for spionage og for at have lækket store mængder hemmeligstemplet materiale via WikiLeaks.

I november sidste år anmodede hun præsidenten om at reducere straffen til seks et halvt års fængsel. Det svarede til den tid, hun allerede havde afsonet.

En af de personer, der tidligere har opfordret Obama til at hjælpe Manning, er den tidligere efterretningsoperatør Edward Snowden. Han har selv været nævnt som en mulig kandidat til en håndsrækning fra Obama.

Den kom ikke. I stedet takker Edward Snowden på Twitter Barack Obama. Han sender samtidig en hilsen direkte til Chelsea Manning.

- Om fem måneder er du fri. Tak for alt det du har gjort, Chelsea. Vær stærk en lille tid endnu, skriver Snowden, der i dag bor i Rusland.

Snowden afslørede i 2013, hvordan USA udspionerer det meste af verden og USA’s borgere elektronisk.

/ritzau/