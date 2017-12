Obama til prins Harry: Lettet over afsked med Det Hvide Hus

I et interview med Storbritanniens prins Harry siger Barack Obama, at en følelse af lettelse og sindsro kom over ham, da han forlod Det Hvide Hus, selv om vigtigt arbejde ikke var fuldført.

Den tidligere amerikanske præsident fortæller, at det føltes som frihed pludselig at kunne sætte sin egen dagsorden og tale med sin kone over morgenmaden.

Prins Harry, der som gæstevært hos BBC stillede en række spørgsmål til Obama i september, er den første, som har interviewet den tidligere præsident, siden denne forlod posten i januar.

- Jeg savner selve arbejdet, fordi det var fascinerende, siger Obama og fremhæver sundhedsreformen som det vigtigste politiske resultat, han opnåede som præsident.

Obama nævner ikke Donald Trump ved navn i interviewet, men han betoner, at det er nødvendigt at være forsigtig med sociale medier, da de kan føre til dyb splittelse.

- Alle, der har været ledere, ved, at de må finde måder, hvorpå de kan genskabe et fælles rum på internettet, siger han og pointerer videre:

- En af farerne ved internettet er, at folk kan have vidt forskellige opfattelser af virkeligheden, og de kan blive fastholdt i dem med informationer, som blot bekræfter deres nuværende fordomme.

Den tidligere amerikanske præsident understreger, at sociale medier bør udbrede forskellige opfattelser.

- De bør fremme forskellige holdninger til virkeligheden frem for at balkanisere vores samfund.

Obama tilføjer, at det har hjulpet at bringe grupper væk fra sociale medier, så de har kunnet erfare, at mange sager ikke er så enkle, som man kan tro i et chatroom på internettet.

- Det er også vanskeligere at optræde ubehageligt og grusomt, når man står ansigt til ansigt med andre og ikke er en anonym person på internettet.

/ritzau/Reuters