Observatorium: Syriske oprørere skyder russisk kampfly ned

Syriske oprørere har nedskudt et russisk fly, oplyser en overvågningsgruppe og russiske nyhedsbureauer.

- Et russisk Sukhoi-25 krigsfly er blevet skudt ned over Syrien, og piloten døde, efter at han landede i faldskærm, skriver nyhedsbureauet Tass med henvisning til oplysninger fra Ruslands forsvarsministerium.

Det russiske kampfly blev skudt ned over Syriens nordvestlige Idlib provins lørdag, oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Rami Abdel Rahman, som leder Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, siger, at piloten var i kamp med islamistiske oprørere, da hans fly blev skudt ned.

Han kan ikke sige, hvilken oprørsgruppe, der nedskød det russiske fly. Men radikale oprørsgrupper og jihadister fra gruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) er aktive i området.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der har base i Storbritannien, indsamler informationer fra et stort netværk af kilder over det meste af Syrien.

Syriske styrker rykker sammen med allierede frem mod byen Saraqeb i provinsen Idlib. Idlib er oppositionens stærkeste bastion i landet, rapporterer Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Det syriske regimes styrker kæmper i området for at vinde kontrol over en vigtig vej, som forbinder landets to største byer - Damaskus og Aleppo.

Den syriske offensiv foregår med massive luftbombardementer. Militæret anvender sit monopol i luftrummet. Og oprørerne har kun begrænset antiluftskyts.

