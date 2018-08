Ochs: Fantastisk og ærgerligt

FODBOLD: Philipp Ochs scorede sit direkte ind i AaB-fansenes hjerter i sin debut for superligaklubben. Tyskeren blev matchvinder i det 90. minut med sin 1-0-scoring mod FC Nordsjælland.

- Det var fantastisk at score et mål, så vi vandt kampen. Det er derfor, jeg er kommet hertil, og sejren var meget vigtigt for holdet.

Desværre for Philipp Ochs nåede der at komme malurt i bægeret, da han fik sit andet gule kort for et for højt løftet ben på en FCN-spiller og dermed blev udvist.

- Jeg så ikke spilleren, og jeg synes også, at han dukkede sig med hovedet. Men jeg bliver nødt til at se situationen på tv, før jeg kan sige mere. Det ærgrer mig selvfølgelig meget.

Tyskeren kom på banen i det 55. minut og var med til at vende billedet til AaB’s fordel.

- Vi startede dårligt, men i anden halvleg blev det meget bedre og vi skabte chancerne, der retfærdiggør sejren, lyder det fra Philipp Ochs.