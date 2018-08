Ochs: Jeg vil være angriber i AaB

FODBOLD: Han er blevet brugt på en række forskellige positioner gennem sin tid på tyske ungdomslandshold, i sit lejeophold i Bochum og hos Hoffenheim.

Men i AaB står det klart, at 21-årige Philipp Ochs går efter at spille sin favoritposition.

- Jeg foretrækker at spille angriber, men jeg kan spille en del positioner. Jeg er her for at spille som angriber, siger den nye nummer 11.

Valget om at hente Ochs til Aalborg bunder også i behovet for en angriber i AaB.

- Han higer selv efter at blive brugt som angriber, så det er primært der, vi ser ham, siger cheftræner Morten Wieghorst.

Philipp Ochs er noteret for 26 officielle kampe for tyske Hoffenheim. Men her har man ikke betragtet tyskeren som en angriber.

- Han er brugt på mange forskellige positioner det sidste års tid, og det ser jeg som et udtryk for, at han er meget alsidig, og hans klub har troet på ham. Men de har måske ikke troet på ham på hans foretrukne position som angriber, siger AaB’s cheftræner.

Søndag er Philipp Ochs i truppen mod FC Nordsjælland, og Morten Wieghorst håber på at introducere tyskeren for Aalborg Portland Park. Kampen spilles klokken 14.