Odense-spillere kalder ishockeykarantæne en parodi

ODENSE:Ishockeyspilleren Kristian Jensen skulle have haft en længere karantæne end frem til 1. december - der svarer til 17 spilledages karantæne - efter at han i fredags slog Lucas Bjerre Rasmussen bevidstløs under en kamp i Metal ligaen.

Det mener Bjerre Rasmussens holdkammerater fra Odense Bulldogs. I et åbent brev på klubbens hjemmeside kalder spillertruppen blandt andet straffen for "en parodi".

- Vi er dybt bekymrede over, hvor mild karantænen til Kristian Jensen er efter det overfald, der fandt sted i Frederikshavn, indleder spillerne.

23-årige Jensen og 18-årige Bjerre Rasmussen endte i karambolage under kampen. Da sidstnævnte lå på isen uden hjelm, hamrede Frederikshavns Kristian Jensen en knytnæve i hovedet på Odense-spilleren.

Han blev slået bevidstløs og tilbragte natten på sygehuset, hvor han fik konstateret en kraftig hjernerystelse.

- Det er en af de mest groteske hændelser, der nogensinde er set i ishockey. Kristian Jensen tager ikke hensyn til et menneskeliv og viser ingen respekt over for modstanderen og spillet.

- At præsentere en karantæne på to måneder, hvor Kristian Jensen kun misser 17 kampe, er en parodi. En alt for mild straf for et overfald, der i værste fald kunne have resulteret i en 18-årig knægts død, står der i brevet, der er skrevet på engelsk.

Også ledelsen i Odense Bulldogs mener, at straffen er alt for mild.

Disciplinærudvalgets formand, Henrik Klinkvort, ønsker ikke at kommentere kritikken fra Odense og ønsket om en længere straf.

Han henviser til afgørelsen, der kan læses på ligaens hjemmeside, for at finde ud af, hvorfor disciplinærudvalget er kommet frem til en tidsbestemt karantæne frem til 1. december.

- Vi sidder fem mand i udvalget og er hver især budt ind med, hvad der er relevant og rimeligt, og der er vi landet på 1. december. Jeg har ikke yderligere kommentarer til det, siger Henrik Klinkvort til Ritzau.

I afgørelsen står der, at det var en formildende omstændighed, at Kristian Jensen i starten af episoden blev skubbet omkuld bagfra.

Til gengæld var det skærpende, at han indledte slagsmålet ved at vælte sin modstander ved hjælp af et halsgreb. Det var også skærpende, at Kristian Jensen ikke vurderede Lucas Bjerre Rasmussen som sårbar, da Odense-spilleren mistede sin hjelm.

Kristian Jensen har undskyldt episoden på Frederikshavn White Hawks' hjemmeside.

- Alle, som kender mig, ved, at jeg er en rar person, som ikke vil nogen noget ondt. Hændelsen i fredags ved jeg udmærket godt, er uacceptabel og ikke hører hjemme i ishockeysporten, sagde han søndag.

Nordjyllands Politi oplyste mandag, at det er begyndt at undersøge sagen, efter at episoden ifølge flere medier er blevet politianmeldt af en neutral fan.

