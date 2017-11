Øboere stemmer flittigst ved kommunalvalget

NORDJYLLAND: Beboerne i flere af landets ø-kommuner er blandt de flittigste vælgere.

Særligt Fanø stikker ud, når det gælder valgdeltagelse. Ved det seneste kommunalvalg i 2013 stemte 85,4 procent af de stemmeberettigede borgere.

Dermed var vadehavsøen med 3345 borgere den kommune i landet, hvor flest borgere gjorde brug af stemmeretten.

Næstflest stemte på Læsø og tredjeflest på Samsø. Bundplaceringen tilfaldt København, hvor bare 61,2 procent af borgerne stemte.

Fanøs borgmester, Erik Nørreby (V), er stolt over, at øen har førertrøjen på, når det gælder borgernes motivation for at stemme.

Det er ifølge borgmesteren ingen tilfældighed, at det netop er ø-samfund, der topper listen.

- Vi er en lille enhed, hvor borgerne er tæt på politikerne. Man kan gå til den politiker, man har stemt på og let komme til at snakke med vedkommende.

- Det gør, at man siger: "Jeg skal også hen og stemme og gøre min indflydelse gældende", siger Erik Nørreby.

Han peger også på, at der er opbygget en tradition for at stemme:

- Man påvirker hinanden. Hvis ens forældre og bedsteforældre altid har været henne og stemme, så gør man det også selv, når der er kommunalvalg, siger han.

Kommunalforsker Yosef Bhatti fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) er enig med borgmesteren i, at nærheden mellem borger og politiker kan have en betydning.

- Det kan have noget at gøre med, at man har en tættere relation til politikerne. Du kender dem i højere grad, og det kan motivere til at stemme, siger han.

Det kan også have en betydning, at man er lidt færre vælgere om at udløse et mandat, betoner forskeren:

- Så på den måde har man også lidt større indflydelse på mandatfordelingen end i en større kommune, hvor man i højere grad risikerer at drukne i mængden.

Den samlede valgdeltagelse for alle 98 kommuner var ved det seneste kommunalvalg i 2013 på 71,9 procent.

