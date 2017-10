Økologien tager endnu et tigerspring

HELE LANDET: Danskerne lægger flere økologiske fødevarer i indkøbskurven end nogensinde.

Det giver samtidigt stadigt flere landmænd mod på at droppe kunstgødning og sprøjtemidler og gå økovejen oftest til bedre priser, end de konventionelle landmænd kan opnå.

Næsten 1000 landmænd har i år søgt om støtte til at omlægge gården til økologi eller udvide deres økologiske areal. I alt er der søgt støtte til et areal på over 41.000 hektar, hvilket svarer til to gange Møn. Dermed står Danmarks økologiske areal til at vokse med op mod 19 procent. Sidste år var næsten på samme niveau.

I alt skønnes den nye søgning om omlægningsstøtte at bringe det økologiske areal i Danmark op på nu omkring 10,5 procent af det samlede landbrugsareal.

Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor besluttet at fremrykke ekstra midler, så alle landmænd, der opfylder betingelserne, kan få støtte. Dermed vil der i år samlet være op til 315 mio. kr. til økologisk arealtilskud.

- I supermarkeder, i kantiner, på restauranter og på eksportmarkederne stormer økologien frem. Økologi har udviklet sig til en stærk sektor med stort kommercielt potentiale, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Udviklingen bliver drevet af danskernes efterspørgsel efter mere økologi, og det er opløftende, at så mange landmænd står klar til at producere flere økologiske varer, siger

Den store interesse, som betyder den største omlægning til økologi siden slutningen af 90’erne, kan dog betyde, at nye økologer må væbne sig med tålmodighed på grund af lidt længere sagsbehandlingstider.

Til gengæld lover regeringen og Dansk Folkeparti, at de nødvendige midler bliver afsat.

- Når landmænd ønsker at omlægge til økologi, skal de også have den lovede omlægningsstøtte til det. Vi håber, at sagsbehandlingen går så hurtigt som overhovedet muligt, så pengene kan blive udbetalt, siger landbrugsordfører Lise Bech (DF).

/ritzau/