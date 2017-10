Klar med øko-mad fra kiosk i Karolinelund

AALBORG: Friske og sprøde grønsager er pakket i poser og klar til at blive hentet, når kl. 16 onsdag eftermiddag. Frivillige fra Aalborg Fødevarefællesskab har sørget for at poserne står klar til afhentning.

For de frivillige har det til tider været en kold fornøjelse at være med til det ugentlige pakkearbejde og udlevering. Det er foregået fra et depotrums-agtigt lokale ved Platform 4 i Karolinelund - uden varme. Men onsdag eftermiddag kunne fødevarefællesskabet indvi en ny "butik" - en nedlagt tivolikiosk i Karolinelund i Aalborg.

