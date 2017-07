Økonomien på plads for VM i stand up paddling

THY: Godt halvanden måneden inden åbningen af VM i stand up paddling i Vorupør og København er det økonomiske grundlag under CopenCold Hawaii på plads så mesterskaberne kan gennemføres som planlagt til september.

Det sker med økonomisk støtte fra fonde og virksomheder i Thy og resten af Nordvestjylland samt en underskudsgaranti fra Thisted Kommune.

- Jeg er glad for, at vi har økonomien på plads til at afvikle begivenheden. Nu sætter vi den sidste slutspurt ind, som skal sikre, at vi ikke får behov for Thisted Kommunes underskudsgaranti, siger Robert Sand, sponsoransvarlig for CopenCold Hawaii.

Mesterskaberne afvikles af Friends of Cold Hawaii i samarbejde med Dansk Surf & Rafting Forbund, Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark og Copenhagen Watersports.

Robert Sand glæder sig over, at det er støtte fra virksomheder og fonde i Thy og Nordvestjylland, der sikrer sammenhæng i økonomien bag VM-konkurrencen.

- Det viser, at vi står sammen, når det gælder, siger han.

Sparekassen Thy og Spar Nord Fonden er to af de bidragydere, som har banet vejen for det glade budskab.

- Vi og mange andre Thy-virksomheder nyder godt af den branding af Thy, som surfingen og Cold Hawaii bringer med sig. siger Sparekassen Thys direktør, Ole Beith.

Spar Nord Fonden, er en anden stor bidragyder, Her er der lagt vægt på den lokale indsats for at få et internationalt mesterskab til Thy.

- Nu formår ildsjælene bag Friends of Cold Hawaii at få VM i stand up paddling til i Vorupør og lader det smitte af på København i samarbejde med organisationer i hovedstaden. Det vil vi gerne belønne, siger Elisabeth Viksnins, kommunikationschef i Spar Nord Fonden.

VM i SUP afholdes fra 1. til 10. september med deltagelse af 300 atleter fra ca. 50 lande deltager.

Blandt dem 23-årige Casper Steinfath fra Klitmøller, verdensmester i SUP i 2013 og 2014 og 2016.