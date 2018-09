Øllets Dag: 1100 kom, så og smagte

THISTED: - 1100, så kan vi heller ikke tage flere ind.

Formanden for de lokale ølentusiaster i Thisted, Jens Munk, var godt tilfreds med søgning til årets øl-arrangement på Thisted Bryghus.

For Bryghuset og entusiasterne var endnu engang gået sammen om at arrangere Øllets Dag.

Et populært arrangement, som man kunne forvisse sig om, når man så den lange kø langs Bryggerivej ved 11-tiden, hvor det hele begyndte.

I nogle timer satte forskellige små bryggerier hinanden stævne for at byde på, hvad de nu hver især havde at byde på.

For den lokale brygmester Anthony Aagaard Madsen fra Thisted Bryghus var arrangementet endnu et bevis på, at godt specialøl ikke er på vej til at gå af mode.

- Jeg tror stadigvæk på en god fremtid for specialøl. Når man ser på USA, så udgør de 20 procent af markedet. I Danmark er vi på 14 procent. Mange af de helt små bryggerier har det svært. Samtidig er de store bryggerier, Carlsberg og Unibrew, også i gang med at lave specialøl. Thisted Bryghus har den fordel, at vi har den størrelse, vi har, siger brygmesteren.

Hans direktør, Aage Svenningsen, havde en god dag.

- Sådan en dag fremmer jo interessen for godt øl. Og det er fantastisk at se så mange glade mennesker, siger Aage Svenningsen.