Ømme led og spændinger i nakken: Gratis sundhedsapp kan afhjælpe dine kontorsmerter

Nakkespændinger, et knagende knæ eller en kontor-krummet ryg.

Ifølge sundhedsvæsenets digitale platform, sundhed.dk, drejer hver femte henvendelse til lægen sig om muskel- eller ledsmerter.

Men i mange tilfælde kan man selv komme smerter i knæ, skulder, lænderyg, hofte og nakke til livs gennem simple øvelser, som let kan laves derhjemme.

Og det skal den nye, gratis app TrænSmertenVæk udviklet af sundhed.dk, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Læge- og Patienthåndbogen støtte op om.

Forskning viser nemlig, at træning har rigtig god effekt på de ovenstående muskel- og skeletlidelser, fortæller idémanden bag appen, seniorforsker og fysioterapeut David Høyrup Christiansen fra Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Herning.

- Når man opsøger sin læge og aftaler at bruge appen, anbefaler vi, at man som minimum afprøver øvelserne i fire til seks uger, siger David Høyrup Christiansen.

- I den periode vil man se en positiv effekt på smerterne, hvis de kan trænes væk, forklarer han.

Samme øvelser som hos fysioterapeuten

Praktiserende speciallæge i almen medicin Kristian Sandvej er en del af styregruppen bag appen.

Han ser selv mange patienter med muskel- eller ledsmerter.

- Har du et traume, er faldet, vredet om eller har slået skulderen af led, er appen ikke relevant, for det skal selvfølgelig undersøges nærmere.

- Men har du en overbelastningsskade eller spændinger efter at have siddet foran computeren hele dagen, kan du have stor gavn af appen, siger Kristian Sandvej.

Øvelserne er nemlig de samme, som en fysioterapeut typisk vil afprøve som det første.

- Kommer du ingen vegne eller får mere ondt, så skal du selvfølgelig have en professionel til at kigge på det. Men i mange tilfælde kan man klare det selv, siger Kristian Sandvej.

Når du har hentet appen og besvaret spørgsmål om dine smerter, får du et tilpasset træningsprogram.

Der er flere øvelser - og niveauer - inden for hver smertekategori.

FAKTA: Sådan fungerer sundhedsappen - Du kan finde videoøvelser med gradvis niveauopbygning til afhjælp af smerter i hofte, knæ, lænderyg, nakke og skulder. - En fysioterapeut guider dig via introduktionsfilm gennem øvelserne. - Øvelserne kan udføres i dit almindelige tøj på stuegulvet på mellem fem og ti minutter. - Nogle øvelser kræver en stol, en klud eller en træningselastik. - Selv om du laver øvelserne, skal du stadig gerne få mindst 30 minutters motion, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Kilde: sundhed.dk. /ritzau fokus/

Alle kan prøve

Man skal dog ikke have smerter for at afprøve appen. Den er frit tilgængelig for alle.

- Mange menneskers dagligdag er ubalanceret muskelmæssigt. Arbejder du for eksempel meget foran en computer, får muskulaturen i nakke, skulder og ryg ofte ikke nok aktivitet.

- Det kan give smerter og spændinger. Men det kan øvelserne i appen forebygge, pointerer Kristian Sandvej.

Medmindre man har sygdomme eller lidelser at tage hensyn til, kan alle i princippet lave app-øvelserne uden at gøre mere skade end gavn, tilføjer David Høyrup Christiansen.

- Faktisk er det ofte værre at forblive inaktiv. Men det er lægen, der er bedst til at vurdere det.

- Har man nogen tvivl om, hvorvidt øvelserne er gode eller ej, anbefaler vi altid, at man spørger en fysioterapeut eller egen læge til råds, understreger han.

/ritzau fokus/