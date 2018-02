Ønsker strammere kontrol med solcentre

DANMARK: Både Kræftens Bekæmpelse og Dansk Solarie Forening ønsker strammere kontrol med de omkring 750 solcentre landet over, hvor vinterblege danskere kan købe sig til en omgang kunstig sol.

Det skriver DR Sjælland.

Sikkerhedsstyrelsen har ellers øget antallet af kontrolbesøg. Hvor styrelsen i 2016 kontrollerede 14 solcentre som alle blev politianmeldt, så tjekkede myndigheden sidste år 71 solcentre landet over, men altså stadig under hver tiende solcenter. Det førte til hele 24 politianmeldelser for manglende lovpligtig registrering og for solrør med så kraftig en stråling, at det udgør en sundhedsfare.

Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles sol-kampagne så meget gerne, at Sikkerhedsstyrelsen fik mulighed for at gennemføre langt flere kontroller.

- I forvejen gambler man lidt med sit helbred, når man går i solarium, Hvis man så ikke engang ved, om de overholder de her grænser, som efter vores mening er meget høje, så udsætter man sig selv for en væsentlig forøget risiko for kræft, siger han til DR Sjælland.

Dansk Solarie Forening er brancheorganisation for producenter og distributører af solarieudstyr, og foreningen vil også gerne have mere kontrol.

Læs Dansk Solarie Forenings kommentar