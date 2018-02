Ørige indstiller søgning efter forlist færge med 88 om bord

Eftersøgningen af en katamaranfærge, der sank i Kiribati i Stillehavet i sidste måned med mindst 88 passagerer om bord, herunder 22 skolebørn, er blevet indstillet.

Det oplyser myndighederne onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den 17 meter lange trækatamaran, "MV Butiraoi", forlod øen Nonouti 18. januar med retning mod hovedstaden Tarawa - en sejltur, der normalt tager to dage.

Øriget Kiribati består af atoller og rev fordelt over et enormt havområde. Forliset er blevet beskrevet som den største søfartskatastrofe i Kiribatis historie.

Landets flåde oplyser ifølge Radio New Zealand, at søgningen efter passagerer er blevet indstillet, men at efterforskningen af ulykken fortsætter.

Søgningen fra luften blev allerede indstillet fredag. Indtil da havde New Zealands luftvåben stået i spidsen for eftersøgningen i et område på over 350.000 kvadratkilometer i Stillehavet.

Beslutningen om at suspendere eftersøgningen kommer, efter at et enormt havområde er blevet dækket både fra luften og havet, oplyser en talsmand fra Kiribatis flåde.

28. januar fandt et fly fra New Zealands luftvåben syv overlevende i en redningsbåd uden vand, mad eller en radio. Blandt de overlevende var en 14-årig pige.

De syv overlevende fortalte redningsfolk, at andre også var sluppet afsted i en redningsbåd, efter at færgen var brækket over i to dele. Det er dog hidtil ikke lykkedes myndighederne at finde andre overlevende.

Selv om færgen fortsat er forsvundet, peger de foreløbige undersøgelser på, at den gik på grund to gange, før den sank.

Det oplyser en talsmand for Kiribatis flåde. Han tilføjer, at der om bord på færgen også var op mod 30 ton kokosnødder.

En regeringstalsmand har tidligere oplyst til nyhedsbureauet AFP, at de maritime myndigheder havde givet ordre til, at "MV Butiraoi" ikke måtte sejle, fordi dens navigationssystem var beskadiget.

