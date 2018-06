Østeuropæiske lande ønsker asylcentre uden for EU

Ungarns premierminister, Victor Orban, siger ifølge Reuters, at de fire Visegrad-lande samt Østrig er enige om, at EU's ydre grænser skal styrkes. Samtidig støtter de oprettelsen af centre i "brændpunkter uden for EU, hvor asylansøgninger skal behandles".

Visegrad-landene er Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.

Den østrigske kansler, Sebastian Kurz, er inviteret med til Visegrad-landenes møde i Budapest torsdag for at drøfte EU's ydre grænser på et tidspunkt, hvor stridigheder om flygtninge og migranter har skabt splittelse i EU.

Kurz sagde op til mødet, at han havde fokus på blandt andet en styrkelse af det europæiske grænseagentur Frontex' grænseovervågning. Samtidig pointerede han, at Østrig ønsker grænserne til Albanien styrket.

Frankrig og Tyskland har også signaleret, at Frontex bør styrkes. Og den tjekkiske delegation i Budapest siger, at der er enighed med Tyskland om, at Frontex-styrken skal øges til 10.000 mand.

Mødet i Budapest finder sted som forberedelse til det uformelle topmøde om migration i Bruxelles søndag.

Den politiske krise i EU blev mere akut i denne uge, da den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, fra det bayerske CSU-parti kom ind i en optrappet strid om indvandring i Tyskland.

Seehofer fik fra sin partiledelses enstemmige opbakning til et krav om, at migranter, der er blevet afvist i andre EU-lande, fra 1. juli også vil blive afvist ved de tyske grænser. Merkel og Seehofer enedes om en tænkepause frem til denne dato.

/ritzau/Reuters