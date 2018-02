Både russiske observatører samt overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) melder søndag om nogenlunde ro i Syrien.

Det gælder også i området Østghouta, der har være scene for bombardementer af civile den seneste tid.

Der er dog også registreret flere brud på den våbenhvile, der lørdag aften dansk tid blev stemt igennem i FN's Sikkerhedsråd.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har Ruslands udenrigsministerium i løbet af de seneste 24 timer registreret 18 brud på våbenhvilen. Samtidig har Rusland fra tyrkiske kilder fået melding om yderligere fire overtrædelser.

Tass skriver, at de fleste brud på våbenhvilen er sket omkring hovedstaden Damaskus, mens der også er registreret hændelser i provinserne Latakia, Aleppo og Idlib.

Overvågningsgruppen Sohr melder samtidig fra London, at der er lagt en dæmper på krigshandlingerne i det østlige Ghouta, som har haft verdens opmærksomhed den seneste tid.

- Østghouta har haft sin roligste nat i en uge, siger lederen af Sohr, Rami Abdel Rahman, der får sine oplysninger fra et net af meddelere og aktivister i Syrien.

Men i Douma, som er den vigtigste by i Østghouta, vågnede befolkningen op til lyden af nye luftbombardementer og artilleriangreb. Det siger en korrespondent for det franske nyhedsbureau AFP. Angrebene i Douma bekræftes også af Sohr.

- Siden fredag den 18. februar er mindst 520 dræbt under regimets angreb. Over 100 børn er blandt de dræbte, siger overvågningsgruppen.

Iran siger, at angreb vil fortsætte mod "terrorister" i forstæder til Damaskus. Men Syrien og Iran vil respektere våbenhvilen andre steder.

- Visse forstæder, der kontrolleres af terrorister, er ikke omfattet af våbenhvilen, og oprydningsaktioner vil fortsætte der, siger general Mohammad Baqeri ifølge nyhedsbureauet Tasnim, der citeres af Reuters.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, skal senere søndag drøfte udviklingen med Ruslands præsident, Vladimir Putin, over telefonen.

De to europæiske regeringsledere vil presse på for at få våbenhvilen forlænget og forstærket i de kommende dage.

/ritzau/dpa