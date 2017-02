MARIAGER: Overskuddet efter skat endte sidste år på 9,2 millioner kroner i forhold til et underskud på 20 millioner kroner i 2015.

Det viser årsrapporten for 2016, der blev offentliggjort tirsdag over middag.

Fremgangen på næsten 30 millioner kroner er drevet frem af et stort fald i nedskrivningerne, der i 2016 faldt med 71 procent til 38 millioner kroner.

Det svarer til en nedskrivningsprocent i 2016 på 1,2, hvor nedskrivningsprocenten i 2015 var på 3,9.

Faldet i nedskrivningsprocent bringer Østjydsk Bank ned i niveau med de to nordjyske banker Nordjyske Bank og Jutlander Bank.

Bankens rente- og gebyrindtægter er også faldet, med knap 11 procent fra 2015 til 2016.

Store tab i fortiden

Østjydsk Bank havde i perioden fra og og med regnskabsåret 2012 og til og med 2015 et samlet underskud efter skat på 719 millioner kroner og nedskrev i samme periode i alt 1191 millioner kroner på svage udlån.

- Vi har i de seneste år haft underskud på grund af meget store nedskrivninger. I 2016 har vi brudt denne udvikling med et positivt resultat, hvilket bekræfter, at vi er ved at være igennem den store oprydning i bankens kreditter. Vi forventer i 2017 et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 55 til 65 millioner kroner, og jeg anser det for realistisk, at vi inden udgangen af 2017 igen overholder alle krav til bankens kapitalnøgletal, siger administrerende direktør Max Hovedskov fra Østjydsk Bank.