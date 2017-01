MARIAGER: Skatteyderne må kigge langt efter en rentebetaling på knap 20 millioner kroner, som Østjydsk Bank skulle have indbetalt til statskassen ved årsskiftet.

Renterne stammer fra et statslån på 172,7 millioner kroner til en årlig rente på 11,15 procent, som Østjydsk Bank optog tilbage i 2009, da staten som led i Bankpakke II bakkede finansielt op om den kriseramte finanssektor ved at stille ansvarlig lånekapital, såkaldt hybrid kernekapital, til rådighed for banker og sparekasser.

I alt lånte 43 pengeinstitutter 46 milliarder kroner af staten, men langt de fleste af de penge er i dag betalt tilbage, mens nogle milliarder er tabt på grund af bankkonkurser.

Tilbagebetalingen gælder dog ikke for økonomisk udfordrede Østjydsk Bank, som ikke har været i stand til at indfri sit statslån og erstatte det med andre former for kapital.

Opstramning skaber problem

Nu er banken havnet i en kattepine på grund af strammere krav til bankers kapitalgrundlag.

Fra årsskiftet 2017/2018 kan hybrid kernekapital lånt af staten ikke mere tælles med i bankernes kapitalgrundlag.

Det kan knibe med at finde en erstatning for statslånet i løbet af i år, så derfor kræver Finanstilsynet allerede fra dette årsskifte, at banker med hybrid kernekapital beregner et tillæg til deres solvensbehov svarende til det hybride lån, for Østjydsk Banks vedkommende på de 172,7 millioner kroner.

Dermed kan Østjydsk Bank ikke leve op til kravene til den såkaldte kapitalbevaringsbuffer i kapitalgrundlaget.

På mere praktisk plan betyder det også, at banken ikke må betale rente på sit hybride statslån, og dermed mister staten sine renteindtægter fra statslånet.

Renterne kan ikke opkræves senere, og derfor er indtægten tabt for altid.

Rammer også privat långiver

Det er ikke kun staten, der rammes af Østjydsk Banks problemer med kapitalen.

For omkring et år siden lånte den aarhusianske storinvestor Henrik Lind, der har været med i en investorgruppe, som har forsøgt at overtage Østjydsk Bank, banken hybrid kernekapital for 75 millioner kroner.

Men på grund af Østjydsk Banks kapitalproblem er det også indtil videre slut med at betale rente på dette lån.

Det medfører en ukendt rentebesparelse for Østjydsk Bank, som betaler pengemarkedsrenten plus 5,6 procent i rente på dette lån.