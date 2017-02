ST. MORITZ: To gange tidligere er det endt med sølv. Men nu kan skistjernen Marcel Hirscher omsider kalde sig verdensmester i storslalom.

Fredag sikrede den 27-årige østriger sig VM-titlen med en sejr ved det alpine VM i St. Moritz.

Under vanskelige forhold med snevejr og tåge satte Hirscher den bedste tid i første gennemløb. Her udgik Hobro Skiklubs Marcus Vorre uheldigvis.

Selv om flere af de hårdeste konkurrenter var hurtigere end østrigeren i andet gennemløb, så var det ikke nok til at vippe ham væk fra førstepladsen.

Sammenlagt brugte den nykårede verdensmester to minutter, 13 sekunder og 31 hundrededele af et sekund på fredagens to gennemløb.

Landsmanden Roland Leitinger var et kvart sekund langsommere på andenpladsen.

Marcel Hirscher var lige ved og næsten i både 2013 og 2015, hvor østrigeren måtte nøjes med VM-sølv.

Fredagens storslalom-konkurrence blev desuden ramt af et uheld i forbindelse med et flyshow i pausen mellem de to gennemløb. Et fly ramte et kabel, så et tv-kamera faldt 50 meter ned og landede i målområdet.

Ingen personer kom til skade, men anden halvdel af konkurrencen blev udsat med en halv time.

Lørdag køres der kvalifikationen til søndagens slalom, og her får den 18-årige Hobro-løber Marcus Vorre en ny chance.

