Wien. Østrigs politi har varetægtsfængslet otte personer, som er mistænkt for at have mulige forbindelser til Islamisk Stat.



Det skriver nyhedsbureauet APA med henvisning til en erklæring fra statsanklagemyndigheden i Wien.

Nyhedsbureauet oplyser, at 800 politifolk deltog i politioperationer i Wien og Graz.

Politifolkene stormede lejligheder og uofficielle moskeer i de to byer under operationen, som var rettet mod personer fra det tidligere Jugoslavien.

Der var ikke akut fare for et angreb og heller ikke tegn på, at et konkret angreb var undervejs, oplyser en talsmand for anklagemyndigheden.

Blandt de varetægtsfængslede er tre østrigske statsborgere med udenlandsk baggrund samt to bosniere og en syrer.

De øvriges nationaliteter er ikke umiddelbart oplyst.

De mistænkte menes ifølge østrigske medier at have udviklet islamistiske netværk.

En formodet islamist på 17 år blev anholdt i Wien i sidste uge, men politiets operationer torsdag har ingen forbindelse til denne anholdelse, skriver tabloidavisen Krone.

- Denne operation har været i noget tid, siger Østrigs indenrigsminister, Wolfgang Sobotka, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Krone skriver, at razziaerne var fokuseret på et netværk omkring en muslimsk prædikant fra Bosnien, som i juli blev idømt 20 års fængsel i Graz for at have rekrutteret unge til Islamisk Stat.

Politiet i Wien har været i forhøjet beredskab siden anholdelsen af den 17-årige islamist i sidste uge.

/ritzau/Reuters