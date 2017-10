Øv! Ekstra surt vejr i oktober

DANMARK: Hvis du synes efteråret har været en udsædvanlig våd og trist omgang, har du ret.

I år har oktober indtil nu været den mest solfattige i mange år, konstaterer Danmarks Meteorologiske Institut/DMI.

Der er stadig et par dage tilbage af måneden, men DMI har allerede nu regnet på, hvor mange - eller rettere få - solskinstimer, måneden vil ende med. Og det ser trist ud - gråt-i-gråt og vådt.

- Vi forventer at nå 71 solskinstimer for måneden som helhed. Det er i så fald 31 solskinstimer færre end normalt. Ikke siden 2001 har vi set så lidt sol i oktober, siger klimatolog Mikael Scharling, ifølge DMI.

Måneden har også været ekstra regnvåd. Frem til 22. oktober har DMI målt 81 mm nedbør - og forventningen er, at der i hele oktober vil være faldet 110 mm regn.

Det vil være omkring en tredjedel mere end oktober plejer at byde på.

Til gengæld har oktober i år været mere lun. DMI skønner, at gennemsnittemperaturen for måneden ender på 11,2 grader, hvilket i så fald vil være 1,4 grader over normalen for måneden.

Læs mere her