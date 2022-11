Øv! Royal Run dropper Nordjylland

AALBORG:For første gang siden Royal Run så dagens lys, er Aalborg ikke værtsby, når den populære løbeevent finder sted i pinsen næste år.

Faktisk er Nordjylland slet ikke repræsenteret, kan man se i en pressemeddelelse, som arrangøren DIF netop har offentliggjort.

Omkring 10.000 deltagere var med ved seneste Royal Run i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Hele fire debutanter står klar til at byde velkommen til det populære motionsevent: Herning, Aabenraa, Nyborg og Nykøbing Falster, mens den eneste genganger bliver København/Frederiksberg.

- Det er meget spændende at kunne udvide Royal Run-familien med fire helt nye byer. Royal Run er et motionsløb, hvor alle kan være med, og med Herning, Aabenraa, Nyborg og Nykøbing Falster med som nye værtsbyer, håber vi, at vi kan give endnu flere lyst til at opleve, hvad det giver at bevæge sig sammen og gøre det til en kæmpe folkefest, siger Jens Otto Størup, adm. direktør i DGI og medlem af Royal Runs styregruppe.

Royal Run blev startet i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Det er femte gang, løbet bliver afholdt, da coronapandemien i 2020 gjorde, at det ikke kunne afvikles.

Dette års Royal Run satte i øvrigt deltagerrekord, da flere end 90.000 valgte at løbe eller gå ruterne i de fem værtsbyer.

Royal Run arrangeres i et samarbejde mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik. TrygFonden, Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden er med som strategiske partnere.

Tilmeldingen til Royal Run er åbnet og foregår via Royal Runs hjemmeside: royalrun.dk