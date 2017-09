Offensimentum 2.0 er slettet af Facebook men nye dukker op

Facebookgruppen Offensimentum 2.0, der blev oprettet tirsdag morgen, er blevet slettet af Facebook. Det skriver gruppens administrator Jan Lauritsen på Facebook.

Det oprindelige gruppe, der gik under navnet "Offensimentum", havde omkring 105.000 medlemmer.

Den blev slettet af Facebook mandag aften, efter gruppen havde lavet koordineret chikane og var kommet med trusler mod bloggeren Karina Muriel Minoun.

Gruppen er tidligere blevet kritiseret for at mobbe folk i den lukkede facebookgruppe. Det blev der blandt andet sat fokus på i DR-programmet "Hængt ud på nettet".

Karina Muriel Minoun kom i gruppens søgelys, efter hun på sin blog Sweet Chili havde afsløret, af en af gruppens bagmænd blandt andet solgte snus.

Tirsdag dukkede Offensimentum 2.0 op, og gruppen fik på mindre end et døgn over 9000 medlemmer. Omkring klokken 15 var gruppen blevet lukket ned af Facebook.

Gruppens administrator, Jan Lauritsen, skrev i en tråd om Offensimentum på Facebook "Så slettede de også 2.0’eren".

En halv time senere kommenterer en anden facebookbruger opslaget og skriver "2.1 in the making (2.1 er ved at blive oprettet, red.)".

En søgning på det sociale medie viser grupper med navnene "Offensimentum", "Offensimentums", "Offensimentum 2.1" og "Offensimentum 3.0".

Grupperne har forskellige administratorer, og "Offensimentum 3.0", der har flest medlemmer, har 8494 medlemmer.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Facebook omkring den seneste udvikling.

/ritzau/