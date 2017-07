Offentligt ansatte: Hver tredje holder mund med kritik

DANMARK: Hver tredje offentligt ansatte holder mund om kritisable forhold på jobbet. Det viser en ny undersøgelse, som Avisen.dk omtaler. Det er analyseinstituttet Epinion, der har foretaget undersøgelsen blandt 1.337 offentligt ansatte for LO - Landsorganisationen i Danmark.

48 procent af de adspurgte siger, at de i høj grad eller i nogen grad oplever, at det har negative konsekvenser at stå frem med kritisable forhold i deres organisation/på arbejdspladsen.

34 procent svarer ja til, at de inden for det seneste år undladt at gøre opmærksom på kritisable forhold i arbejdet.

At sosu-hjælpere, sagsbehandlere, pædagoger og andre med job i staten, regioner og kommuner tøver med at stå frem med kritik på arbejdspladsen, får panderynkerne frem hos LO-næstformand Nanna Højlund. Hun kalder det "stærkt bekymrende", at hver tredje offentligt ansatte inden for det seneste år har undladt at gøre opmærksom på kritisable forhold.

- Den offentlige sektor er enormt afhængig af at have ansatte, der tør sige, når tingene ikke er, som de skal være, siger Nanna Højlund til Avisen.dk.

Signalerne i den nye undersøgelse kommer ikke bag på sosu’ernes formand Dennis Kristensen, der er formand i FOA. Han taler om "et foruroligende billede af selvcensur", som svarer til meldingerne i tidligere målinger blandt fagforbundets medlemmer. Både når det gælder kritik på arbejdspladsen og kritik i en bredere offentlighed.

- To tredjedel af FOA-medlemmerne med job i ældreplejen frygter negative konsekvenser af at gå ud med kritik. De, der påstår, at vi gør oprør, når vi bliver økonomisk presset som under krisen, tager fejl. Vi accepterer mere og får en syg kultur, hvor kritik ikke kommer frem, som den burde, siger Dennis Kristensen til Avisen.dk