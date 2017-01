MORS-THY: Mors-Thy Håndbold mister sin anfører Christoffer Cichosz med udgangen af denne sæson. Efter tre sæsoner er tiden kommet til at prøve noget nyt for stregspilleren, som skifter til en dansk topklub.

Ifølge Mors-Thy har Christoffer Cichosz fået et "unikt tilbud", som klubben ikke ønsker at stå i vejen for. Men som Henrik Hedegaard, Mors-Thy Håndbold, siger, er det ikke en nem afsked.

- Vi græder med det ene øje og smiler med det andet. Vi siger farvel til en fantastisk spiller, fighter og personlighed - men det er nu en gang vores lod som udviklingsklub, samtidig er vi stolte af endnu en gang at kunne sende en af vores spillere videre, og vi ønsker Cichosz al mulig held og lykke fremover, siger Henrik Hedegaard, der tilføjer, at Mors-Thy Håndbold har fået en økonomisk kompensation for at slippe Christoffer Cichosz midt i kontraktperioden.

Christoffer Cichosz lægger ikke skjul på, at han har haft en god tid i Mors-Thy.

- Jeg har været sindssygt glad for min tid i Mors-Thy Håndbold, hvor jeg har udviklet mig både som spiller og som menneske. Der er en eminent interesse for håndbold i Thy og på Mors, og Mors-Thy Håndbold er bare et rigtig fedt sted at spille håndbold. Nu skal vi slutte denne sæson ordentligt af - det vil være det perfekte punktum for min tid i den blå trøje, siger han.

Henrik Hedegaard ønsker ikke at kommentere på, hvor det i givet fald er, at Christoffer Cichosz skal fortsætte sin håndboldkarriere.

Vedholdende rygter peger dog på Skjern Håndbold som stregspillerens nye arbejdsplads. Morsø Folkeblad/NORDJYSKE har talt med Skjern Håndbolds direktør Henning Kjærgaard, men han ønsker hverken at be- eller afkræfte rygterne om Christoffer Cichosz mulige skifte til den vestjyske storklub.