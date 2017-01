HOBRO: Trænerjagten i Hobro IK er slut. 1. divisionsklubben bekræftede onsdag eftermiddag NORDJYSKE’s historie om, at Thomas Thomasberg bliver ny cheftræner. Han kommer fra en stilling som assistenttræner i superligaklubben Randers FC.

Thomas Thomasberg overtager det sæde, som blev ledigt i december, da Ove Pedersen blev fyret fra posten hos førerholdet i landets næstbedste række.

- Vi har været gennem en lang og grundig proces. Vi har haft flere samtaler med Thomas Thomasberg, hvor han har vist sin fodboldfaglighed og menneskelige kvaliteter, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Den 42-årige tidligere AaB-spiller har som træner haft ansvaret i klubber som FC Midtjylland, FC Hjørring og FC Fredericia. Han startede karrieren som assistenttræner i FCM i 2004, hvor han netop havde afsluttet sin aktive karriere. I 2008 blev han cheftræner hos midtjyderne.

- Jeg har været på udkig efter en mulighed for at blive cheftræner igen. Samtalerne med Hobro IK har bekræftet mig i, at klubben er den rette udfordring for mig. Jeg ser et stort potentiale i Hobro, siger Thomas Thomasberg, der har første arbejdsdag mandag 9. januar.