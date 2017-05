Officielt: Wenger forlænger med Arsenal i to år

Arsène Wenger er også Arsenal-manager i de kommende to sæsoner. Foto: Justin Tallis/Scanpix

LONDON: Arsenal forlænger kontrakten med manager Arsène Wenger i to år. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside tirsdag.

Dermed kan Wenger, hvis han fuldfører aftalen, nå 23 år i London-klubben.

- Jeg elsker denne klub og ser frem imod fremtiden med optimisme og spænding, siger Wenger til klubbens hjemmeside.

- Vi ser på det, vi gør, og hvordan vi kan blive stærkere på alle pladser. Vi har en stærk trup og med nogle tilføjelser kan vi få endnu mere succes, tilføjer han.

Om franskmanden ville forlænge eller ej har været et af sæsonens helt store debatemner i Premier League, hvor Arsenal skuffede i denne sæson.

Klubben har stadig ambitioner om at være bedst, og i jagten på dette mener klubbens hovedaktionær, Stan Kroenke, at Wenger er den rette.

- Vores ambition er at vinde Premier League og andre store trofæer i Europa. Det ønsker fansene, spillerne, staben, manageren og bestyrelsen, og vi hviler ikke, før det er opnået.

- Arsène er den bedste person til at få det til at ske. Han har et fantastisk cv, og han har vores fulde støtte, siger Stan Kroenke til Arsenals hjemmeside.

Arsenal vandt FA Cuppen i lørdags med en finalesejr over mesterholdet Chelsea på Wembley, efter at klubben måtte nøjes med en femteplads i Premier League.

Den placering betyder, at klubben for første gang i 20 år ikke skal spille med i Champions League i næste sæson.

Arsène Wenger har tre gange gjort Arsenal til engelsk mester, senest i 2003/04.

Syv gange har klubben vundet FA Cuppen under hans ledelse.

Wenger indledte sin trænerkarriere i franske Nancy, hvor han befandt sig fra 1984 til 1987, inden han skiftede til Monaco, som han stod i spidsen for i syv år.

Efter et kort ophold i japanske Nagoya Grampus Eight blev han i 1996 hentet til Arsenal, som han gjorde til mester i 1997/98 og igen i 2001/02.

/ritzau/