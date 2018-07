Officielt: Hobro henter Djiby Fall

FODBOLD: Hobro IK bliver som ventet forstærket med angriberen Djiby Fall i resten af efterårssæsonen.

Mandag bekræfter himmerlændingene, at man har lavet en aftale med senegaleseren for resten af 2018.

- Djiby har trænet med i nogle uger nu, og han har set rigtig skarp ud, hvorfor vi har valgt at lave en halvårig aftale med ham. Han er en fysisk stærk angriber, der er god med ryggen mod mål, og så har han jo i sin tid i OB og Randers FC bevist, at han ved, hvor målet står. Han er et rigtig godt supplement til vores angreb, hvor vi er ramt af lidt skader i øjeblikket, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Djiby Fall har tidligere scoret 44 mål i 108 superligakampe for henholdsvis Randers og OB og kan få sin Hobro-debut mandag aften mod FC København.