Officielt: Inter og Christian Eriksen går hver til sit

MILANO:Christian Eriksen er fortid i Inter.

Fredag skriver den italienske fodboldklub på sin hjemmeside, at de to parter er blevet enige om at ophæve Eriksens kontrakt.

- Klubben og hele Nerazzurri-familien (klubbens kælenavn, red.) ønsker Christian alt det bedste i fremtiden, skriver Inter på sin hjemmeside.

- Selv om Inter og Christian nu går hver til sit, vil båndet aldrig blive brudt. De gode tider, målene, sejrene, mesterskabsfejringen med fansene udenfor San Siro - alt dette vil forblive en del af Nerazzurri-historien.

Dermed er den danske midtbanespiller nu klubløs. Eriksen fik efter sit hjertestop i Parken i sommer indopereret en pacemaker. Reglerne i den italienske liga, Serie A, gør, at han ikke kan spille med den i støvlelandets bedste række.

Christian Eriksen kom til Inter fra Tottenham i januar 2020 og nåede at spille 60 kampe for Milano-klubben, hvori han scorede otte mål og lavede tre assister. I maj var han med til at vinde det italienske mesterskab med Inter.

29-årige Eriksen har efter hjertestoppet i Parken endnu ikke meldt ud, om han vil fortsætte sin fodboldkarriere.

I forrige uge kom det dog frem, at han holder formen ved lige ved blandt andet at selvtræne på OB's træningsanlæg i Odense.

Eriksen fik sin fodboldopdragelse i den fynske klub, som han forlod i 2009 til fordel for hollandske Ajax. På rygtebasis er Eriksen blevet sat i forbindelse med et muligt comeback til superligaklubben.

- Selvfølgelig er der plads til Christian i OB, hvis han beslutter sig for at spille fodbold igen, sagde Enrico Augustinus, direktøren i selskabet bag OB, Odense Sport & Event, tidligere i december.

Eriksens tidligere klub Tottenham har også været nævnt som en mulig bejler. Premier League har tidligere meldt ud, at man ikke som udgangspunkt er bandlyst fra at spille i ligaen, hvis man har en pacemaker indopereret.

/ritzau/