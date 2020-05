Officielt: København er klar som vært for EM og Tour i 2021

FODBOLD/CYKELSPORT:Torsdag aften blev der hasteindkaldt til pressemøde på Københavns Rådhus, og det gav rigtig god mening, at rådhusets festsal var valgt til lejligheden.

Værterne - Københavns Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) - havde nemlig noget helt specielt at fejre.

Efter intense forhandlinger er det lykkedes at lande en aftale, der gør, at København er klar til at huse både EM i fodbold og Tour de France næste sommer.

Overborgmester Frank Jensen bød velkommen med et stort smil og bekræftede, at det er lykkedes at få enderne til at mødes, så København kan huse begge de gigantiske sportsbegivenheder.

DBU-formand Jesper Møller kunne fortælle om forhandlinger helt frem til få timer før torsdagens pressemøde.

DBU var presset af, at man senest fredag skulle give Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) svar på, om man ville være vært for det udskudte EM. DBU har strakt sig langt økonomisk for at få det hele til at lykkes, fortalte DBU-formanden.

Når det overhovedet kom så vidt, som til at EM var i fare for københavnerne, skyldtes det udskydelsen af EM fra 2020 til 2021 på grund af coronapandemien.

For i forvejen havde København sagt ja til at huse Tour de France-starten, næste sommer og indgået en række aftaler i den sammenhæng.

Og på trods af at den sidste af de fire EM-kampe i København spilles fire dage før Tour-starten, gav det store udfordringer.

Begge planlægger nemlig maksimal eksponering og synlighed i byen før, under og efter de respektive begivenheder. Dermed kom de til at træde på hinandens ønsker på den konto.

Men knasterne blev altså løst mellem Tour-arrangøren ASO og Uefa, hvilket gør det muligt, at de to megabegivenheder kan deles om pladsen i København næste sommer.

Og manden i midten af det hele glæder sig.

- Vi kan nu se frem til en fantastisk sportssommer i København næste år med masser af fest og fællesskab – som er det, vi trænger allermest til at kunne se frem til, siger Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne takke alle parter i forhandlingerne for at have været fleksible og for at have været med på, at vi skulle have de to sportsbegivenheder til at spille sammen, fortsætter han.

DBU-formand Jesper Møller takker ligeledes alle parterne for velvilje.

- Tak til Parken, Københavns Kommune, Uefa og Tour de France for at finde konstruktive løsninger på en svær udfordring med at få plads til både EM-fest og Tour de France, siger han.

Tour de France-løbsdirektør Christian Prudhomme er kendt for at værne om sit løb, og han har uden tvivl været en hård mand at forhandle med, eftersom han havde lavet en fast aftale med København og sådan set havde sit på det tørre.

Selv siger den stolte franske cykelchef, at han slet ikke kan vente med at bringe starten af Touren, den såkaldte grand depart, til et af de bedste cykellande i verden.

- Jeg er meget glad for, at ASO, København og Uefa vil arbejde sammen om at skabe et ekstraordinært sportsår i Danmark i 2021, hvilket vil samle landet i en fejring af sport på højeste niveau, siger han.

/ritzau/