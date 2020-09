Officielt: Pione Sisto skifter til FC Midtjylland

FODBOLD:Sommerens helt store transfersaga i dansk fodbold har fundet sin afslutning.

Pione Sisto er tilbage hos FC Midtjylland, som han forlod for fire år siden til fordel for Celta Vigo.

Den spanske klub oplyser på Twitter, at man er nået til enighed med den danske mesterklub om vilkårene for et skifte for den 25-årige kantspiller.

Sisto har siden sidste sæson sluttede været sat i forbindelse med et comeback til Superligaen. Først til FC Midtjylland, inden FC København bød sig til og var tæt på at sikre sig den hurtige teknikers underskrift.

Men skiftet til hovedstadsklubben gik i vasken, og nu er Sisto altså endt, der hvor det hele startede.

Det var således FC Midtjylland, der gav Sisto debut på professionelt niveau tilbage i 2013 efter at have hentet ham ind på klubbens ungdomsakademi i 2010.

Pione Sisto nåede at spille 113 kampe for midtjyderne og vinde det danske mesterskab i 2014/15-sæsonen, inden turen gik til Celta Vigo i sommeren 2016.

Tiden i det spanske var kendetegnet af op- og nedture for Sisto. I sin første sæson spillede han 49 kampe og bidrog med tre mål og fire assister.

Sisto startede 2017/18-sæsonen som lyn og torden. Han var fast mand i startopstillingen i efterårssæsonen, hvor det i ligaen blev til tre mål og hele ni assister. Efter nytår blev det dog mere svingende med spilletid.

I 2018/19 blev det til endnu færre minutter fordelt på 27 kampe, inden spilletiden i den forgangne sæson blev sporadisk. I perioder var Sisto fast mand, mens han i andre perioder var helt ude af truppen.

Celta Vigos svingdør på cheftrænerposten gjorde det svært for danskeren at bide sig fast i start-11'eren. Seks forskellige trænere nåede at stå i spidsen for klubben, mens Sisto spillede der.

Nu gælder det så FC Midtjylland igen for Pione Sisto, der vender hjem til en klub, som siden han forlod den har etableret sig som et af de absolutte tophold i Superligaen med to mesterskaber og et sæt sølvmedaljer i de seneste tre sæsoner.

/ritzau/