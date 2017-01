AALBORG: En mand og en kvinde var i live, da et hus på Heimdalsgade brændte tirsdag aften. Obduktionen af de to ofre slår fast, at de brændte ihjel, og dermed udelukker det også, at de skulle være blevet slået ihjel, inden der blev sat ild til huset.

- Den foreløbige obduktions-erklæring viser, at dødsårsagen var en kombination af varme og kulilteforgiftning. Og dermed kan vi også mane rygterne om, at de blev slået ihjel inden branden til jorden, siger politikommissær Sune Myrup.

- Men det tilfører ikke efterforskningen noget nyt, for vi har altid gået ud fra, at branden var dødsårsagen.

Mangler gennembrud i sagen

Branden opstod omkring klokken 20.45 og udviklede sig med eksplosionsagtig fart. Flere vidner så efterfølgende fem til syv personer flygte fra stedet, og den ene af de formodede gerningsmænd havde selv ild i tøjet.

Personerne var maskerede, så selvom der er mange vidner der har set gruppen, har Nordjyllands Politi fortsat ikke nogle konkrete indikationer af, hvem personer er.

Og på nuværende tidspunkt er politiet ikke tæt på et gennembrud i opklaringen af den spektakulære sag.

- Vi ved ikke noget om, hvem gruppen af personer er, eller hvad motivet kan være. Så vi holder alle døre åbne i efterforskningen, siger Sune Myrup.

Brug for flere vidner

Politiet har allerede modtaget mange henvendelser fra borgere, men der er brug for flere.

- Vi vil fortsat meget gerne høre fra vidner, der har set denne gruppe personer mellem klokken 20.30 og 21 tirsdag aften i området omkring Hadsundvej, Nørre Tranders Vej, Odinsvej og Heimdalsgade. Derudover vil vi også gerne høre fra vidner, der kan have set to mørke biler omkring parkeringspladsen ved Vejgaard bibliotek, hvor et vidne har set, at gerningsmændene, siger Sune Myrup.

De to dødsofre er heller ikke blevet identificeret endnu, men politiet har en formodning om, hvem den ene af ofrene er. Først i næste uge, vil politiet have identificeres de afdøde, vurderer Sune Myrup.

Huset, hvor de to personer indebrændte, har angiveligt fungeret som bordel. Og det er noget, der indgår i efterforskningen, fortæller politikommissæren.