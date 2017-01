Tre kræves fængslet for narkohandel

Ofre for mordbrand brændte ihjel

Færdselsuheld spærrer E45 ud for Støvring

Færdselsuheld spærrer E45 ud for Støvring

Ofre for mordbrand brændte ihjel

Englændere skal lære at elske danske kager

Tre kræves fængslet for narkohandel

Ofre for mordbrand brændte ihjel

Færdselsuheld spærrer E45 ud for Støvring

Ofre for mordbrand brændte ihjel

- De går på, at folk har set noget i området. Men ingen af henvendelserne har givet noget afgørende gennembrud i efterforskningen, lyder det fra Sune Myrup.

Politiet formoder, at branden er blevet antændt ved brug af brandbar væske. Blandet andet fordi ilden bredte sig meget hurtigt. Men også fordi en af de flygtende havde ild i tøjet.

- Obduktionen viser, at dødsårsagen er varme og kulilteforgiftning, fortæller politikommissær Sune Myrup.

Politiet kan dermed udelukke spekulationer om, at de to personer skulle være blevet dræbt, inden der blev tændt ild til huset.

AALBORG: To endnu ukendte ofre i en brand på Heimdalsgade i Aalborg tirsdag aften døde på grund af branden. Det viser obduktionen af ofrene.

Obduktion af ofre for mordbrand viser, at de var i live, da branden brød ud. De døde på grund af ilden

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies