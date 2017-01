AALBORG: En lille uge efter den voldsomme brand, som i Aalborg kostede to personer livet, har politiet endnu ikke endeligt identificeret ofrene.

- Der er tale om en mand og en kvinde, siger politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi mandag.

Branden blev opdaget 10. januar om aftenen. Flammerne raserede adressen Heimdalsgade 1.

Senere blev det fastslået, at to mennesker var indebrændt.

Politiets teori er, at der er tale om en mordbrand. Gerningsmændene - en gruppe på mellem fem og syv personer - flygtede ifølge et vidne i to mørke personbiler.

En af dem blev selv forbrændt fra underlivet og ned.

Ud for nummer fire i gaden lagde han sig på jorden. Et vidne pøsede vand på ham og hjalp med at slukke ilden. Også nogle af hans medsammensvorne forsøgte med deres hænder at slå ilden ned.

Mandag oplyser politikommissæren, at der endnu ikke er rejst sigtelse mod nogen.

- Det kan godt blive et langt, sejt træk, siger Sune Myrup om efterforskningen.

Tidligere har politiet bedt om oplysninger om de fem til syv mørkklædte personer, som 10. januar om aftenen bevægede sig i området ved Hadsundvej, Nørre Tranders Vej, Odinsvej og Heimdalsgade.

Ofrene døde som følge af varme og kulilteforgiftning, har obduktionen vist.

/ritzau/