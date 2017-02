AALBORG: De to personer, der blev dræbt i en voldsom mordbrand på et bordel i Vejgaard 10. januar, er nu endelig identificeret.

Det bekræfter politikommissær, Sune Myrup.

- Vi ved, hvem de to omkomne er, men mere ønsker vi ikke at kommentere på, siger politikommissæren.

Politiet har tidligere meldt ud, at der er tale om en mand og en kvinde. Men det er også noget nær de eneste oplysninger, som politiet har valgt at dele med offentligheden.

Politiet vil ikke fortælle mere om de to dræbte, ligesom politiet heller ikke ønsker at kommentere på hverken motiv eller mulige gerningsmænd. Og Sune Myrup erkender også, at det er usædvanligt, at politiet er så lukkede omkring en efterforskning.

- Det er en meget voldsom sag, og vi har vurderet, at det er nødvendigt at holde kortene tæt til kroppen for at beskytte efterforskningen, så vi kan få sagen opklaret, siger han.

Efterforsker i bestemt retning

Umiddelbart efter branden stod det klart, at der formentlig var fem til syv gerningsmænd på fri fod. Flere vidner så gruppen af gerningsmænd stikke af fra branden. En af de formodede gerningsmænd havde selv ild i sit tøj, og han fik hjælp af en borger, der var vidne til det voldsomme optrin.

Men politiet var i begyndelsen på bar bund i sagen og efterforskede derfor meget bredt. Efterhånden som efterforskningen skred frem, fik politiet dog samlet flere og flere tekniske spor, ligesom der var en masse vidner, der havde set de formodede gerningsmænd.

Det har nu ført til, at politiet har indsnævret efterforskningen, og der bliver efterforsket i en helt konkret retning. Der er dog endnu ikke foretaget anholdelser i sagen, og de formodede gerningsmænd er fortsat på fri fod.