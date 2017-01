De nominerede til Bodilpriserne 2017

* De nominerede til Bodilprisen for bedste danske film er: ”I blodet”, ”Forældre”, ”The Neon Demon”, ”Kollektivet” og ”Shelley”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste kvindelige hovedrolle er Trine Dyrholm i ”Kollektivet”, Danica Curcic i ”Fuglene over sundet”, Elle Fanning i ”The Neon Demon”, Bodil Jørgensen i” Forældre” og Cecilie Lassen i ”De standhaftige”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle: David Dencik i ”Fuglene over sundet”, Søren Malling i ”Forældre”, Mikkel Boe Følsgaard i ”De standhaftige”, Martin Buch i ”Swinger” og Ulrich Thomsen i ”Kollektivet”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste kvindelige birolle: Sofie Gråbøl i ”Der kommer en dag”, Martha Sofie Wallstrøm Hansen i ”Kollektivet”, Victoria Carmen Sonne i ”I blodet”, Laura Bro i ”Fuglene over sundet” og Miri Ann Beuschel i ”Forældre”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste mandlige birolle: Lars Mikkelsen i ”Der kommer en dag”, Elliott Crosset Hove i ”I blodet”, Alexandre Willaume i ”Hundeliv”, Lars Ranthe i ”Kollektivet” og Lars Ranthe i ”Kærlighed og andre katastrofer”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste amerikanske film: ”Arrival”, ”Spotlight”, ”The Revenant”, ”Carol” og ”Captain Fantastic”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste ikke-amerikanske film: ”Min far Toni Erdmann”, ”Sauls søn”, ”Ex Machina”, ”Dagen i morgen” og ”Jeg, Daniel Blake”.

* De nominerede til Bodilprisen for bedste dokumentar: ”The War Show”, ”Dem vi var”, ”Bugs”, ”Amateurs in Space” og ”Vejen er lang”.

Kilde: Danske Filmkritikere