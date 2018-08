Ogude vil kæmpe sig tilbage på holdet

Fodbold: Det har været sparsomt med spilletid for angriberen Emmanuel Ogude i Vendsyssel FFs første Superliga-sæson.

Ogude, der ellers var klubbens topscorer i 1. division i sidste sæson, har ikke spillet fuld tid i nogen af klubbens fire første kampe.

Den nigerianske angriber fik en skade i den første playoff-kamp mod Lyngby i slutningen af sidste sæson, og siden da har han haft svært ved at finde formen.

Mandag fik han dog chancen fra start mod AaB, og Ogude håber på, at det er startskuddet til at finde tilbage til topniveauet igen.

- Jeg var virkelig glad for at starte igen. Jeg arbejdede hårdt på banen, og jeg synes, jeg fik vist, at jeg virkelig gerne vil tilbage på holdet. Det var mit mål med kampen, siger han.

Selvom angriberen har higet efter at komme på banen, mener han, at det har været den rigtige beslutning at starte med begrænset spilletid.

- Det er altid hårdt at sidde ude, men sådan er fodbold. Selvom det ikke er sjovt, er der ingen grund til at forhaste noget, for så ville jeg bare blive skadet igen. Sæsonen er lang, og der er masser af kampe, så jeg skal nok få min chance, siger han.

- Forhåbentlig laver jeg snart mål igen. Det håber jeg ved guds nåde, siger han.