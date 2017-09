Oister i shitstorm: Har droppet abonnementer og hævet prisen

Det 3-ejede teleselskab Oister’s "For Altid"-abonnementer blev udbudt i perioden 2012-2015 med garanti om, at du ville have den lovede mængde data og taletid til samme pris - for altid.

Men nu er det slut for de tusindvis af kunder, der stadig har disse abonnementer. Fra 1. oktober dropper Oister garantien. Det sker samtidig med, at et administrationsgebyr på syv kroner fjernes. Til gengæld hæves abonnementsprisen med 10 kroner, hvilket i praksis betyder en abonnementsforhøjelse på tre kroner - måske beskedent, men alligevel et løftebrud.

Beslutningen har kastet Oister ud i shitstorm, hvor vrede kunder raser over ny prispolitik.

Oister: En del af præmissen

Oister henviser til at markedsføringsvilkårene for at drive teleselskab i Danmark er ændret radikalt.

"Vi må derfor erkende, at vi har lovet for meget. Vi har selvfølgelig forståelse for, hvis du som kunde, vil kigge dig om efter et andet teleselskab", skriver Oister i sin meddelelse til kunderne, hvor de samtidig tilbyder alle kunder at kunne opsige abonnementet omgående frem til 30. september, hvis de er utilfredse med vilkårene.

Oisters undskylder sig også med, at de nuværende abonnementer er mere tidssvarende, end dem, der blev tilbudt i perioden med "for altid" og mener selv, at deres abonnementer fortsat er billigere end det generelle markedsniveau. Selskabet mener også, at det giver en mere simpel og gennemskuelig betalingsstruktur.

- Det er en del af præmissen for at være kunde i et lavprisselskab. Og det betyder også, at kunderne fortsat kan regne med, at deres abonnementer er bedst til prisen, har Oister direktør, Jesper Bennike, udtalt til Finans.dk.

Giver nu samlerabat

Oister understreger, at prisstigningen ikke skyldes de nye EU-roaming regler, som har fordyret mange abonnementer med 10-20 kroner om måneden, så kunderne kan bruge deres abonnement frit i EU (kun data og samtaler til danske telefonnumre - samtaler til EU-lande koster stadig ekstra).

Til gengæld for prisændringerne giver Oister nu samlerabat, hvis du har tre eller flere abonnementer.

Det Telenor-ejede CBB har i perioden 2013-2016 også kørt med "for altid"-abonnementer. De forsøgte samme stunt som Oister tidligere i år, men fortrød efter at have modtaget en storm af klager.